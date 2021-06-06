Украину в начале недели охватят грозовые дожди: прогноз погоды

По прогнозу синоптиков, дожди с грозами будут господствовать во всех областях Украины с 7 по 10 июня. Только в Закарпатской области 8 и 9 июня прогнозируют сухую погоду.

Температура воздуха в течение недели будет колебаться от +21 до +25 градусов на всей территории Украины. Ночью термометры будут показывать от 10 до 15 градусов выше нуля.