Украину в начале недели охватят грозовые дожди: прогноз погоды

Погода в Украине в начале следующей недели будет дождливой, а также ожидаются грозы. Дождливо будет минимум до четверга, 10 июня.
По прогнозу синоптиков, дожди с грозами будут господствовать во всех областях Украины с 7 по 10 июня. Только в Закарпатской области 8 и 9 июня прогнозируют сухую погоду.
Температура воздуха в течение недели будет колебаться от +21 до +25 градусов на всей территории Украины. Ночью термометры будут показывать от 10 до 15 градусов выше нуля.
Напомним, сегодня в ряде областей Украины прогнозировали чрезвычайную пожарную опасность. Пожары в экосистемах могут вспыхнуть в Волынской, Ровенской, Тернопольской, Житомирской и Сумской областях.
Как писало РБК-Украина ливень перед выходными вызвал потоп в Мариуполе. Улицы и дома города оказались в воде. А в Днепре после сильного ливня затопило почти сотню домов.