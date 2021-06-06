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Украину в начале недели охватят грозовые дожди: прогноз погоды

Автор: Дмитрий Левицкий

Погода в Украине в начале следующей недели будет дождливой, а также ожидаются грозы. Дождливо будет минимум до четверга, 10 июня.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

По прогнозу синоптиков, дожди с грозами будут господствовать во всех областях Украины с 7 по 10 июня. Только в Закарпатской области 8 и 9 июня прогнозируют сухую погоду.

Температура воздуха в течение недели будет колебаться от +21 до +25 градусов на всей территории Украины. Ночью термометры будут показывать от 10 до 15 градусов выше нуля.

Напомним, сегодня в ряде областей Украины прогнозировали чрезвычайную пожарную опасность. Пожары в экосистемах могут вспыхнуть в Волынской, Ровенской, Тернопольской, Житомирской и Сумской областях.

Как писало РБК-Украина ливень перед выходными вызвал потоп в Мариуполе. Улицы и дома города оказались в воде. А в Днепре после сильного ливня затопило почти сотню домов.

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