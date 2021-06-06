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Грозовые дожди возвращаются в Украину: прогноз погоды на сегодня

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Воскресенье 06 июня 2021 10:00
Грозовые дожди возвращаются в Украину: прогноз погоды на сегодня Фото: грозовые дожди ожидаются в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

В Украине сегодня прогнозируют теплую погоду. В то же время, в страну после незначительного перерыва вернутся грозовые дожди.

Об этом свидетельствует прогноз Укргидрометцентра.

Погода по Украине

Почти на всей территории страны ожидаются осадки в течение дня. Дожди с грозами прогнозируют во всех областях, кроме Житомирской, Ровенской и Херсонской. Там в течение дня будет облачно с прояснением.

Температура воздуха днем будет колебаться на отметках от +21 до +23 градусов тепла. Ночью показатели опустятся до +10-12 градусов.

Синоптическая ситуация по всем территории страны сегодня в течение дня будет фактически одинаковой.

Грозовые дожди возвращаются в Украину: прогноз погоды на сегодня

Погода в Киеве

Температура воздуха в Киеве в течение дня будет колебаться на отметках от +21 до 23 градусов. Ночью столбики термометра будут показывать + 12-14 градусов.

В то же время, синоптики прогнозируют грозовые дожди в столице 5 июня.

Грозовые дожди возвращаются в Украину: прогноз погоды на сегодня

Напомним, несколько дней назад в Мариуполе из-за проливного дождя залило дома и улицы водой во всех районах города. Обильные осадки затопили квартиры в многоэтажках.

РБК-Украина писало, что синоптики назвали дату потепления в Украине до +25 градусов и выше.

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