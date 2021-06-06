Спасатели предупредили о чрезвычайной пожарной опасности: перечень областей
Фото: в Украине чрезвычайный уровень пожарной опасности facebook.com/mvs.gov.ua)
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) предупредила жителей ряда областей Украины о чрезвычайном уровне пожарной опасности. Чрезвычайный уровень опасности будет держаться в течение суток, 6 июня.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Так, чрезвычайный уровень пожарной опасности прогнозируют в большинстве районов:
- Волынской;
- Ровенской;
- Тернопольской;
- Житомирской;
- Сумской областей.
Такие данные спасателям предоставили в Украинском гидрометцентре.
Напомним, сегодня в Украине прогнозируют дождливую погоду. Однако осадки придут не во все области.
Также РБК-Украина писало, что ливень перед выходными вызвал потоп в Мариуполе. Улицы и дома города оказались в воде.
А в Днепре после ливня затопило почти сотню домов.