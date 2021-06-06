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Спасатели предупредили о чрезвычайной пожарной опасности: перечень областей

Новина українською →
Украина, Воскресенье 06 июня 2021 08:52
Спасатели предупредили о чрезвычайной пожарной опасности: перечень областей Фото: в Украине чрезвычайный уровень пожарной опасности facebook.com/mvs.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) предупредила жителей ряда областей Украины о чрезвычайном уровне пожарной опасности. Чрезвычайный уровень опасности будет держаться в течение суток, 6 июня.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Так, чрезвычайный уровень пожарной опасности прогнозируют в большинстве районов:

  • Волынской;
  • Ровенской;
  • Тернопольской;
  • Житомирской;
  • Сумской областей.

Такие данные спасателям предоставили в Украинском гидрометцентре.

Напомним, сегодня в Украине прогнозируют дождливую погоду. Однако осадки придут не во все области.

Также РБК-Украина писало, что ливень перед выходными вызвал потоп в Мариуполе. Улицы и дома города оказались в воде.

А в Днепре после ливня затопило почти сотню домов.

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