Україну на початку тижня охоплять грозові дощі: прогноз погоди

За прогнозом синоптиків, дощі з грозами будуть панувати у всіх областях України з 7 по 10 червня. Лише у Закарпатській області 8 та 9 червня прогнозують суху погоду.

Температура повітря впродовж тижня буде коливатися від +21 до +25 градусів на всій території України. Вночі термометри будуть показувати від 10 до 15 градусів вище нуля.