В Мариуполе потоп: затоплены дома и улицы
Фото: Мариуполь затопило водой (скрин видео)
В Мариуполе всю ночь шел проливной дождь, заливая дома и улицы водой во всех районах города. Обильные осадки затопили квартиры в многоэтажках.
Об этом сообщает mrpl.city.
В поселке Ляпино затопило дома. На фото видно, что в огородах и садах стоит вода. Жители частного сектора попросили помощи спасателей.
Фото: водой залило дом (mrpl.city)
В Приморском районе города вода залила 4 этажа в доме №9 по проспекту Лунина. В Центральном районе по бульвару Шевченко, 93 залило квартиры с 9 по 4 этажи.
По информации патрульной полиции Донецкой области, сегодня, 4 июня, затруднено движение автотранспорта на следующих участках дороги:
- ул. Макара Мазая;
- пр. Металлургов (Кирова);
- пр. Металлургов ("восьмые проходные");
- ул. Громовой (Самолет);
- ул. Карпинского;
- ул. Покрышкина;
- ул. Лунина.
Сообщается, что в Мариуполе за три часа выпало более половины месячной нормы осадков. Дожди будут идти минимум до конца суток.