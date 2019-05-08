ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Украину избрали в состав двух комиссий ООН

Новости » Политика    08.05.2019 - 01:34
Украину избрали в состав двух комиссий ООН
Фото: голосование в ООН (twitter.com/UKRinUN)

Соответствующие решения были приняты сроком на три и четыре года

Украину избрали в состав двух комиссий ООН - Комиссии по народонаселению и развитию и Комиссии по наркотическим средствам. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Постоянного представительства Украины при ООН.

Соответствующее решение было принято во вторник, 7 мая.

“Сегодня украина избрана в Комиссию по наркотическим средствам (на 2020-2023 годы) и в Комиссии по народонаселению и развитию (на 2020-2024 годы)”, - говорится в сообщении.

Украину избрали в состав двух комиссий ООНУкраину избрали в состав двух комиссий ООНТак, к полномочиям Комиссии по народонаселению и развитию относятся проблемы народонаселения, стратегий его интеграции и развития, формирования советов правительственной политики в этой области.

Комиссия ООН по наркотическим средствам и ее секретариат в форме Управления ООН по наркотикам и преступности занимается борьбой с распространением наркотиков, преступлениями, связанными с их нелегальным изготовлением и распространением.

Ранее сообщалось, что Украину выбрали членом комиссии ООН по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ) сроком на 6 лет.

РБК-Украина ранее писало, что постоянный представитель Украины при ООН Владимира Ельченко на заседании Совета Безопасности ООН призвал к ужесточению санкций против РФ после указа Владимира Путина об упрощении выдачи российских паспортов жителям оккупированного Донбасса.

Трамп и Путин обсудили Украину Трамп представил Сенату кандидатуру постпреда США при ООН
Новости Украины ООНУкраина
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь