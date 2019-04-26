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Украина в Совбезе ООН призвала к ужесточению санкций против РФ

Новости » Политика    26.04.2019 - 00:36
Украина в Совбезе ООН призвала к ужесточению санкций против РФ
Фото: Владимир Ельченко (UN Photo/Rick Bajornas)

Украина призвала Совбез ООН осудить действия РФ

Постоянный представитель Украины при ООН Владимира Ельченко на заседании Совета Безопасности ООН призвал к ужесточению санкций против РФ после указа Владимира Путина об упрощении выдачи российских паспортов жителям оккупированного Донбасса. Об этом сообщает РБК-Украина.

Ельченко назвал указ Путина нарушением минских соглашений и попыткой подрыва процесса мирного урегулирования в восточной части украинского Донбасса

"Поэтому усиление международного давления на Кремль, включая новые целевые санкции против государства-агрессора, должно быть нашей общей задачей. Таким образом Россия вернется на путь выполнения своих обязательств по Минским соглашениям. Это путь к мирному урегулированию на востоке Донбасса", - сказал представитель Украины.

Он также отметил, что указ является незаконным, а потому Украина не признает никаких его последствий.

"Эта Рада должна считать его (указ, - ред.) недействительным. Украина призывает Россию немедленно отменить вышеупомянутый указ президента, а также указ от 18 февраля 2017 г. № 74 о признании документов и номерных знаков, выданных в оккупированной части Донецкой и Луганской областей. Я призываю этот Совет предотвратить наихудший сценарий, решительно осудить деструктивные и незаконные действия российской власти и восстановить уважение к Уставу ООН", - сказал Ельченко.

Напомним, 24 апреля Владимир Путин подписал указ об упрощении процедуры предоставления российского гражданства жителям "Донецкой и Луганской народных республик".

Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко во время встречи с министром иностранных дел Литовской Республики Линасом Линкявичусом призвал ЕС усилить санкции против России во время следующего пересмотра соответствующего режима в июне.

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