Фото: голосування в ООН (twitter.com/UKRinUN)

Відповідні рішення були прийняті терміном на три і чотири роки

Україну обрали до складу двох комісій ООН - Комісії з народонаселення та розвитку і Комісії з наркотичних засобів. Про про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Постійного представництва України при ООН.

Відповідне рішення було прийняте у вівторок, 7 травня.

“Сьогодні Україну обрано до Комісії з наркотичних засобів (на 2020-2023 роки) та до Комісії з народонаселення та розвитку (на 2020-2024 роки)”, - йдеться у повідомленні.

Так, до повноважень Комісії з народонаселення та розвитку належать проблеми народонаселення, стратегій його інтеграції та розвитку, формування порад урядової політики у цій галузі.

Комісія ООН з наркотичних засобів та її секретаріат у формі Управління ООН з наркотиків і злочинності займається боротьбою з поширенням наркотиків, злочинами, пов’язаними з їх нелегальним виготовленням та розповсюдженням.

Раніше повідомлялося, що Україну обрали членом комісії ООН з права міжнародної торгівлі (ЮНСІТРАЛ) терміном на 6 років.

РБК-Україна раніше писало, що постійний представник України при ООН Володимира Єльченка на засіданні Ради Безпеки ООН закликав до посилення санкцій проти РФ після указу Володимира Путіна про спрощення видачі російських паспортів жителям окупованого Донбасу.