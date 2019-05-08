ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Україну обрали до складу двох комісій ООН

Новини » Політика    08.05.2019 - 01:34
Україну обрали до складу двох комісій ООН
Фото: голосування в ООН (twitter.com/UKRinUN)

Відповідні рішення були прийняті терміном на три і чотири роки

Україну обрали до складу двох комісій ООН - Комісії з народонаселення та розвитку і Комісії з наркотичних засобів. Про про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Постійного представництва України при ООН.

Відповідне рішення було прийняте у вівторок, 7 травня.

“Сьогодні Україну обрано до Комісії з наркотичних засобів (на 2020-2023 роки) та до Комісії з народонаселення та розвитку (на 2020-2024 роки)”, - йдеться у повідомленні.

Україну обрали до складу двох комісій ООНТак, до повноважень Комісії з народонаселення та розвитку належать проблеми народонаселення, стратегій його інтеграції та розвитку, формування порад урядової політики у цій галузі.

Комісія ООН з наркотичних засобів та її секретаріат у формі Управління ООН з наркотиків і злочинності займається боротьбою з поширенням наркотиків, злочинами, пов’язаними з їх нелегальним виготовленням та розповсюдженням. 

Раніше повідомлялося, що Україну обрали членом комісії ООН з права міжнародної торгівлі (ЮНСІТРАЛ) терміном на 6 років. 

РБК-Україна раніше писало, що постійний представник України при ООН Володимира Єльченка на засіданні Ради Безпеки ООН закликав до посилення санкцій проти РФ після указу Володимира Путіна про спрощення видачі російських паспортів жителям окупованого Донбасу. 

Трамп і Путін обговорили Україну Трамп представив Сенату кандидатуру постпреда США при ООН
Новини України ООНУкраїна
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся