В Украину из Италии прибыли 45 новых пожарных авто, - МВД

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя министра внутренних дел Мэри Акопян .

"Они будут распределены по гарнизонам ГСЧС Украины и будут служить хорошему делу, и помогут как можно быстрее заменить технику украинских спасателей, выбывшую из расчета в результате действий российских оккупантов", - рассказала чиновница.

Также Акопян выразила благодарность партнерам за помощь и подчеркнула, что Украина надеется "на дальнейшее сотрудничество - не только во время войны, но и в мирное время, которое обязательно скоро наступит".