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В Україну з Італії прибули 45 нових пожежних авто, - МВС

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Понеділок 09 травня 2022 17:36
В Україну з Італії прибули 45 нових пожежних авто, - МВС Фото: Італія завершила передачу 45 пожежних автомобілів Україні (facebook/mary.akopyan)
Автор: РБК-Україна

Українські рятувальники отримали 45 нових пожежників від італійських колег. Вони замінять авто, знищені внаслідок бойових дій.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заступника міністра внутрішніх справ Мері Акопян.

"Вони будуть розподілені по гарнізонам ДСНС України і будуть служити гарній справі та допоможуть якнайшвидше замінити техніку українських рятувальників, яка вибула з розрахунку внаслідок дій російських окупантів", - розповіла чиновниця.

Також Акопян висловила подяку партнерам за допомогу та наголосила, що Україна сподівається "на подальшу співпрацю - не лише під час війни, а й у мирний час, який обов'язково незабаром настане".

Раніше ми повідомляли, що ще 5 травня автомобілі, котрі передала Італія, перебували у логістичному центрі у Словаччині.

Також ми писали, що рятувальники Франції доставили в Україну 24 пожежні машини та машини швидкої допомоги, а також 50 тонн аварійно-рятувального обладнання.

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