Италия передаст 45 пожарных машин украинским спасателям, - Еврокомиссия

“Италия передала Украине 45 пожарных машин. Эти важные транспортные средства только что прибыли в логистический центр ЕС в Словакии, откуда они будут доставлены в Украину”, - сказано в сообщении ЕК.

Italy has donated 45 firefighting vehicles to Ukraine.



This crucial equipment just arrived in the EU logistics hub in Slovakia, from where it will be shipped to Ukraine.



