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Франция передает Украине пожарные машины, "скорые" и 50 тонн спасательного оборудования, - Макрон

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Пятница 15 апреля 2022 02:44
Франция передает Украине пожарные машины, "скорые" и 50 тонн спасательного оборудования, - Макрон Фото: Эммануэль Макрон, президент Франции (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал о передаче Украине партии пожарных машин и карет "скорой помощи", а также аварийно-спасательное оборудование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter главы французского государства.

"В поддержку Украины наши пожарные и спасатели завтра (в пятницу, 15 апреля, - Ред.) доставят 24 пожарные машины и машины скорой помощи, а также 50 тонн аварийно-спасательного оборудования", - пишет Макрон.

Он уточнил, что это станет второй колонной за месяц.

Также президент Франции поблагодарил соотечественников, компании, агентства и сообщества, которые вносят свой вклад в такую помощь для Украины.

Также Макрон проинформировал, что за 50 дней полномасштабной российской военной агрессии Франция поставила Украине военную технику на сумму более 100 миллионов евро.

"Мы предоставим дополнительные возможности. Я посвятил себя этому. В Европе мы тоже мобилизуем 1,5 миллиарда евро на оснащение украинских сил. Мы продолжим", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Макрон отказался называть войну РФ против Украины геноцидом, при этом назвал украинцев и россиян "братскими народами". После этого президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с Макроном и обсудил расследование преступлений российских оккупантов.

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