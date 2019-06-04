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В Украину идут дожди с грозами

Новости » Общество    04.06.2019 - 17:13
В Украину идут дожди с грозами
Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

Также в некоторых областях ожидаются град и шквалы 15-20 м / с

Завтра, 5 июня, погода в Украине ухудшится, почти во всех областях ожидаются дожди и грозы. Об этом сообщает "Укргидрометцентр".

Сообщается, что завтра в большинстве областей кратковременные дожди, грозы, днем в отдельных районах (кроме востока и севера) град и шквалы 15-20 м / с. В центральных и южных областях местами значительные дожди.

Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м / с. Температура ночью от +13 до +18, на побережье морей до +21; днем от +23 до +28. На юге и востоке страны до +31.

Напомним, по данным синоптика Натальи Диденко, в большинстве областей Украины завтра дожди или ливни, грозы. Во время гроз ожидаются шквалы и град. В северо-восточной часть Украины, Сумской и Харьковской областях будет без существенных осадков. Однако, среду в восточных областях прогнозируется порывистый ветер.

Добавим, сегодня в Украине будет тепло, в большинстве областей пройдут кратковременные грозовые дожди. Местами возможны сильные ливни, шквалы, град. В Киеве сегодня ожидается дождь и гроза, максимальная температура воздуха до +29 градусов, во время дождя снижение до +24 градусов.

Завтра в Украине ожидаются дожди и шквалы Украину сегодня накроют дожди с грозами
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