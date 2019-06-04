В Україну йдуть дощі з грозами

Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Також в деяких областях очікуються град і шквали 15-20 м / с

Завтра, 5 червня, погода в Україні погіршиться, майже у всіх областях очікуються дощі та грози. Про це повідомляє "Укргідрометцентр".

Повідомляється, що завтра в більшості областей короткочасні дощі, грози, вдень в окремих районах (крім сходу і півночі) град та шквали 15-20 м / с. У центральних і південних областях місцями значні дощі.

Вітер переважно південно-східний, 5-10 м / с. Температура вночі від +13 до +18°, на узбережжі морів до +21, вдень від +23 до +28. На півдні і сході країни до +31.

Нагадаємо, даними синоптика Наталії Діденко, в більшості областей України завтра дощі або зливи, грози. Під час гроз очікуються шквали і град. У північно-східної частини України, Сумській і Харківській областях буде без істотних опадів. Однак, середу в східних областях прогнозується поривчастий вітер.

Додамо, сьогодні в Україні буде тепло, в більшості областей пройдуть короткочасні грозові дощі. Місцями можливі сильні зливи, шквали, град. У Києві сьогодні очікується дощ і гроза, максимальна температура повітря до +29 градусів, під час дощу зниження до +24 градусів.