ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Україну йдуть дощі з грозами

Новини » Суспільство    04.06.2019 - 17:13
В Україну йдуть дощі з грозами
Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Також в деяких областях очікуються град і шквали 15-20 м / с

Завтра, 5 червня, погода в Україні погіршиться, майже у всіх областях очікуються дощі та грози. Про це повідомляє "Укргідрометцентр".

Повідомляється, що завтра в більшості областей короткочасні дощі, грози, вдень в окремих районах (крім сходу і півночі) град та шквали 15-20 м / с. У центральних і південних областях місцями значні дощі.

Вітер переважно південно-східний, 5-10 м / с. Температура вночі від +13 до +18°, на узбережжі морів до +21, вдень від +23 до +28. На півдні і сході країни до +31.

Нагадаємо, даними синоптика Наталії Діденко, в більшості областей України завтра дощі або зливи, грози. Під час гроз очікуються шквали і град. У північно-східної частини України, Сумській і Харківській областях буде без істотних опадів. Однак, середу в східних областях прогнозується поривчастий вітер.

Додамо, сьогодні в Україні буде тепло, в більшості областей пройдуть короткочасні грозові дощі. Місцями можливі сильні зливи, шквали, град. У Києві сьогодні очікується дощ і гроза, максимальна температура повітря до +29 градусів, під час дощу зниження до +24 градусів.

Завтра в Україні очікуються дощі та шквали Україну сьогодні накриють дощі з грозами
Новини України Погода
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся