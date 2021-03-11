В Украину идет потепление: синоптики назвали дату

Об этом сообщил Украинский гидрометцентр на странице в Facebook .

Завтра в Украине, кроме востока и юго-востока, возможен мокрый снег, а на западе днем прогнозируют дожди. Температура воздуха ночью будет колебаться от -4 до -15 градусов, но днем в западных и Одесской областях термометры покажут от +4 до +8 градусов.

На выходных потепление придет в большинство областей страны. Термометры покажут от +3 до +9 градусов. Однако в субботу в Украине, кроме восточных и западных областей, возможен мокрый снег и дождь.