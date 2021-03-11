В Украину идет потепление: синоптики назвали дату

На выходных погода в Украине начнет улучшаться. Синоптики прогнозируют потепление.
Об этом сообщил Украинский гидрометцентр на странице в Facebook.
Завтра в Украине, кроме востока и юго-востока, возможен мокрый снег, а на западе днем прогнозируют дожди. Температура воздуха ночью будет колебаться от -4 до -15 градусов, но днем в западных и Одесской областях термометры покажут от +4 до +8 градусов.
На выходных потепление придет в большинство областей страны. Термометры покажут от +3 до +9 градусов. Однако в субботу в Украине, кроме восточных и западных областей, возможен мокрый снег и дождь.
Напомним, на завтра в Украине объявили штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют порывы ветра до 30 метров в секунду, а на дорогах возможна гололедица.
Кроме того, из-за оттепели в западных областях возможны подтопления. В Карпатах синоптики предупреждают об опасности схода лавин.
Добавим, сегодня в Украине прогнозировали солнечную погоду. Практически на всей территории страны будет сухо.