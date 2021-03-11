UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Украину идет потепление: синоптики назвали дату

Автор: Дмитрий Левицкий

На выходных погода в Украине начнет улучшаться. Синоптики прогнозируют потепление.

Об этом сообщил Украинский гидрометцентр на странице в Facebook.

Завтра в Украине, кроме востока и юго-востока, возможен мокрый снег, а на западе днем прогнозируют дожди. Температура воздуха ночью будет колебаться от -4 до -15 градусов, но днем в западных и Одесской областях термометры покажут от +4 до +8 градусов.

На выходных потепление придет в большинство областей страны. Термометры покажут от +3 до +9 градусов. Однако в субботу в Украине, кроме восточных и западных областей, возможен мокрый снег и дождь.

Напомним, на завтра в Украине объявили штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют порывы ветра до 30 метров в секунду, а на дорогах возможна гололедица.

Кроме того, из-за оттепели в западных областях возможны подтопления. В Карпатах синоптики предупреждают об опасности схода лавин.

Добавим, сегодня в Украине прогнозировали солнечную погоду. Практически на всей территории страны будет сухо.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Гидрометцентрпрогнозпотепление
Читайте также
Ночные морозы и снег в конце недели: синоптики дали прогноз на ближайшие три дня
Снег на западе и +7 на юге: прогноз погоды на сегодня
Прогноз погоды