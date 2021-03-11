В Україну йде потепління: синоптики назвали дату

На вихідних погода в Україні почне поліпшуватися. Синоптики прогнозують потепління.
Про це повідомив Український гідрометцентр на сторінці у Facebook.
Завтра в Україні, крім сходу та південного сходу, можливий мокрий сніг, а на заході вдень прогнозують дощі. Температура повітря вночі коливатиметься від -4 до -15 градусів, але вдень у західних та Одеській областях термометри покажуть від +4 до +8 градусів.
На вихідних потепління прийде у більшість областей країни. Термометри покажуть від +3 до +9 градусів. Однак у суботу в Україні, крім східних та західних областей, можливий мокрий сніг та дощ.
Нагадаємо, на завтра в Україні оголосили штормове попередження. Синоптики прогнозують пориви вітру до 30 метрів на секунду, а на дорогах можлива ожеледиця.
Крім того, через відлигу у західних областях можливі підтоплення. У Карпатах синоптики попереджають про небезпеку сходження лавин.
Додамо, сьогодні в Україні прогнозували сонячну погоду. Практично на всій території країни буде сухо.