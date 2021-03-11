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Оттепель в Украине: на западе возможны затопления, в Карпатах предупреждают о лавинах

Новина українською → Украина, Четверг 11 марта 2021 09:17
Оттепель в Украине: на западе возможны затопления, в Карпатах предупреждают о лавинах Фото: уровень воды (pixabay)
Автор: Игорь Литвиненко

В Украине продолжается оттепель в связи с потеплением погоды. В Волынской области возможны затопления из-за повышения уровня воды в реках, в Карпатах предупреждают об опасности схождения лавин.

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Так, 11-12 марта ожидается повышение уровня воды с суточной интенсивностью 1-3 см на реке Припять в створе поста Речица и на реке Стоход в створе поста Любешов.

"Будет происходить дальнейшее превышение отметки затопления сельхозугодий и приусадебных участков в отдельных приречных населенных пунктах в Ратневском и Любешевском районах Волынской области. Последующее затопление пойменных территорий (уровень опасности желтый)", - сообщили в ГСЧС.

Также синоптики предупреждают, что из-за сильных снегопадов 11 марта в высокогорье Ивано-Франковской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Напомним, сегодня в Украине будет солнечно, практически на всей территории страны будет сухо. Температура воздуха днем будет колебаться от -3 до +5 градусов.

Также сообщалось, что в течение марта погода будет преимущественно прохладной, и ощутимое потепление не ожидается. При этом с 12 марта ожидаются значительные осадки.

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