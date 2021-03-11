Оттепель в Украине: на западе возможны затопления, в Карпатах предупреждают о лавинах

В Украине продолжается оттепель в связи с потеплением погоды. В Волынской области возможны затопления из-за повышения уровня воды в реках, в Карпатах предупреждают об опасности схождения лавин.

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям .

Так, 11-12 марта ожидается повышение уровня воды с суточной интенсивностью 1-3 см на реке Припять в створе поста Речица и на реке Стоход в створе поста Любешов.

"Будет происходить дальнейшее превышение отметки затопления сельхозугодий и приусадебных участков в отдельных приречных населенных пунктах в Ратневском и Любешевском районах Волынской области. Последующее затопление пойменных территорий (уровень опасности желтый)", - сообщили в ГСЧС.

Также синоптики предупреждают, что из-за сильных снегопадов 11 марта в высокогорье Ивано-Франковской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).