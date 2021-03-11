Солнечно и без осадков: прогноз погоды на сегодня

Погода в Украине в четверг, 11 марта, будет солнечной, практически на всей территории страны будет сухо. Температура воздуха днем будет колебаться от -3 до +5 градусов.

Прогноз в областях

Осадки в виде снега ожидаются лишь на Закарпатье. На остальной территории страны будет сухо и ясно.

Температура воздуха днем на западе составит +2+5 градусов, ночью на -4-6 градусов. В центральных, Ровенской, Житомирской и Винницкой областях 0+3 градуса днем, -6-9 ночью. На севере +2-1 днем, на востоке -1-3, ночью -8-13 градусов. В южных областях столбики термометров покажут +1+4 градуса днем, ночью -2-6.

Прогноз в Киеве

В столице в четверг будет ясно и без осадков. Воздух днем прогреется от 0 до +2 градусов, ночью температура составит -6-8.