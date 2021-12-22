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В Украину идет потепление, но морозы быстро вернутся: названа дата

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Украина, Среда 22 декабря 2021 14:00
В Украину идет потепление, но морозы быстро вернутся: названа дата Фото: оттепель в Украине ожидается на выходных (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Морозы в Украине удержатся почти до конца недели. Но уже с пятницы, 24 декабря, начнет теплеть.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказала синоптик Укргидрометцентра Александра Хала.

"В ночь с пятницы на субботу и в субботу мы ожидаем оттепель", - сказала она.

Как отметила синоптик, оттепель, к сожалению, будет кратковременной, но все же температура повысится. Уже в пятницу в послеобеденные часы температура будет расти и под вечер поднимется до почти до нуля. В субботу ожидается такая же температура.

"Однако в воскресенье морозная погода вернется. И с началом следующей недели также ожидаем возвращения морозов", - добавила Хала.

Она сообщила, что во время оттепели в Украине возможен снег, иногда с дождем, что может создавать опасные ситуации на дорогах. По предварительному прогнозу, снег также ожидается в следующие вторник и среду.

Относительно прогноза на Новый год, синоптик отметила, что синоптическая ситуация в Украине быстро меняется. По ее словам, точный прогноз можно будет дать примерно за неделю до 1 января - в пятницу.

Напомним, в декабре 2021 года средняя месячная температура в Украине ожидается от 4 градусов мороза до 3 градусов тепла. Это близко к климатической норме.

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