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В Україну йде потепління, але морози швидко повернуться: названо дату

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Україна, Середа 22 грудня 2021 14:00
В Україну йде потепління, але морози швидко повернуться: названо дату Фото: відлига в Україні очікується на вихідних (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Морози в Україні утримаються майже до кінця тижня. Але вже з п'ятниці, 24 грудня, почне теплішати.

Про це в коментарі РБК-Україна сказала синоптик Укргідрометцентру Олександра Хала.

"У ніч з п'ятниці на суботу і в суботу ми очікуємо на відлигу", - сказала вона.

Як зазначила синоптик, відлига, на жаль, буде короткочасною, але все ж таки температура підвищиться. Вже в п'ятницю в післяобідні години температура буде зростати і надвечір підніметься до майже до нуля. В суботу очікується така ж температура.

"Однак у неділю морозна погода повернеться. І з початком наступного тижня також очікуємо на повернення морозів", - додала Хала.

Вона повідомила, що під час відлиги в Україні можливий сніг, інколи з дощем, що може створювати небезпечні ситуації на дорогах. За попереднім прогнозом, сніг також очікується у наступні вівторок та середу.

Щодо прогнозу на Новий рік, синоптик зазначила, що синоптична ситуація в Україні швидко змінюється. За її словами, точний прогноз можна буде дати приблизно за тиждень до 1 січня - у п'ятницю.

Нагадаємо, у грудні 2021 року середня місячна температура в Україні очікується від 4 градусів морозу до 3 градусів тепла. Це близько до кліматичної норми.

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