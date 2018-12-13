В Украину с февраля начнет летать еще один лоукостер

Иллюстративное фото (из открытых источников)

С 1 февраля Laudamotion запускает рейсы из Вены в Киев

В Украину с 1 февраля 2019 года начнет летать лоукостер Laudamotion, который является дочерней авиакомпанией автрийской Ryanair. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на австрийский авиационный портал Аustrianaviation.net.

Как сообщается, лоукостер будет осуществлять рейсы из Вены в Киеве. Билеты на рейт можно купить начиная с 13 декабря. Рейсы будут выполняться по понедельникам, вторникам, средам, четвергам и субботам.

Кроме Киеве Laudamotion запускает рейсы из Вены в Штутгарт, Марракеш, а также на несколько греческих островов.

Фото: карта маршрутов Laudamotion (austrianaviation.net)

Напомним, ранее сообщалось, что 3 сентября 2018 года из Украины вылетел первый рейс Ryanair.

Также сообщалось, что авиакомпания Ryanair в следующем году запустит пять новых маршрутов из Киева. Так, с апреля самолеты компании будут летать из Киева в Афины, Манчестер, Пафос и Софию. Также в мае появится еще одно направление - Дублин.

Кроме того, по словам министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, кроме Киева и Львова, Ryanair может зайти еще в пять аэропортов Украины.