Ryanair запустит 5 новых маршрутов из Киева

Фото: самолет Ryanair (PxHere)

Сейчас из Киева совершаются рейсы в 12 направлениях

Авиакомпания Ryanair в следующем году запустит пять новых маршрутов из Киева. Об этом свидетельствуют данные мобильного приложения авиаперевозчика, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Avianews.com.

Сообщается, что с апреля самолеты компании будут летать из Киева в Афины, Манчестер, Пафос и Софию. Также в мае появится еще одно направление - Дублин.

Каждый маршрут будет выполнятся дважды в неделю. Сейчас Ryanair летает из Борисполя в 12 направлениях, из Львова - в 5 направлениях.

Напомним, 20 листопада, президент Украины Петр Порошенко встретился с представителями авиакомпании Ryanair. В ходе встречи было отмечено, что компания готова дополнительно инвестировать в Украину почти 1,5 млрд евро. Также было сказано о готовящихся пяти новых направлениях из Украины.

Как заявил во время встречи коммерческий директор Ryanair Дэвид О’Брайан, авиакомпания намерена перевезти на украинских маршрутах 1 млн пассажиров в 2019 году, а в перспективе 3-5 лет увеличить годовой пассажиропоток до 5 млн человек, для чего потребуется задействовать на рейсах в Украину 15 самолетов.

Отметим, 3 сентября 2018 года из Украины вылетел первый рейс Ryanair. Запуск рейса состоялся в международном аэропорту "Борисполь" по маршруту Киев-Борисполь -Берлин-Шенефельд.