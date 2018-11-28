В Ryanair пояснили отсутствие рейсов из Украины в Италию

Фото: Ryanair (facebook.com/ryanair)

Вместо либерализации власти Италии дали преференции местной авиакомпании, которая не владеет ни одним самолетом

Ряд европейских стран проводят протекционистскую политику, что затрудняет работу авиакомпаний из других стран на этих рынках. Об этом в интервью РБК-Украина сообщил коммерческий директор этой авиакомпании Дэвид О'Брайан.

В частности, он сообщил, что итальянское правительство, вместо того, чтобы либерализировать свой рынок, совсем недавно предоставило права полетов в Украину "так называемой авиакомпании Ernest, которая не владеет ни одним самолетом".

"Она прошлой зимой отменила все рейсы в Румынию под предлогом начала полетов в Украину, а после не стала летать и в Украину. Это нонсенс", - добавил О' Брайан.

По его словам, власти таких стран, как Франция, Германия и Нидерланды, ограничивают доступ зарубежных игроков на местные рынки.

При этом коммерческий директор Ryanair выразил надежду на вступление в силу соглашения о едином авиапространстве между Украиной и ЕС.

"Результат для Украины будет исключительно позитивным. Все ограничения на авиаперевозки будут отменены. В наши планы входит рост украинского пассажиропотока до пяти миллионов пассажиров в течение ближайших трех-пяти лет. И в случае вступления в силу соглашения об открытом небе с ЕС мы достигнем этой цифры", - сказал он.

Напомним, 3 сентября 2018 года из Украины вылетел первый рейс Ryanair. Запуск рейса состоялся в международном аэропорту "Борисполь" по маршруту Киев-Борисполь - Берлин-Шенефельд. Позже карта Ryanair маршрутов была расширена до 17 направлений

Коммерческий директор Ryanair Дэвид О'Брайан в интервью РБК-Украина сообщил о планах открыть в 2018 году маршруты еще в пять городов Европы.