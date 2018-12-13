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В Україну з лютого почне літати ще один лоукостер

Новини » Інфраструктура    13.12.2018 - 13:36
В Україну з лютого почне літати ще один лоукостер
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

З 1 лютого Laudamotion запускає рейси з Відня до Києва

В Україну з 1 лютого 2019 року почне літати лоукостер Laudamotion, який є дочірньою авіакомпанією автрійскої Ryanair. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на австрійський авіаційний портал Аustrianaviation.net.

Як повідомляється, лоукостер буде здійснювати рейси з Відня у Києві. Квитки на рейт можна придбати починаючи з 13 грудня. Рейси виконуватимуться по понеділках, вівторках, середах, четвергах і суботах.

Крім Києві Laudamotion запускає рейси з Відня у Штутгарт, Марракеш, а також на кілька грецьких островів.

В Україну з лютого почне літати ще один лоукостерФото: карта маршрутів Laudamotion (austrianaviation.net)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 3 вересня 2018 року з України вилетів перший рейс Ryanair.

Також повідомлялося, що авіакомпанія Ryanair в наступному році запустить п'ять нових маршрутів з Києва. Так, з квітня літаки компанії будуть літати з Києва до Афін, Манчестера, Пафоса і Софії. Також в травні з'явиться ще один напрямок - Дублін.

Крім того, за словами міністра інфраструктури України Володимира Омеляна, крім Києва і Львова, Ryanair може зайти ще в п'ять аеропортів України.

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