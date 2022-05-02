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В Украину уже едут американские гаубицы M777: Пентагон показал видео загрузки

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Вашингтон, Понедельник 02 мая 2022 17:01
В Украину уже едут американские гаубицы M777: Пентагон показал видео загрузки Фото: американские гаубицы M777 скоро будут в Украине (twitter.com/CENTCOMRussian)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Министерство обороны США приступило к погрузке 155-мм гаубиц M777 для отправки в Украину. Пентагон опубликовал видео, как орудия загружают в транспортные самолеты С-17.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Минобороны США.

"Морские пехотинцы США и военные летчики загружают гаубицы M777, которые направляются в Украину", - говорится в комментарии к ролику.

Отмечается, что погрузка производилась на транспортные самолеты С-17 в апреле этого года на авиабазе March в штате Калифорния.

Напомним, 155-мм гаубицы M777 входят в новый пакет военной помощи Украине. Кроме того, в него включены снаряды к ним, артиллерийские тягачи и другая техника.

Отметим, ранее Пентагон опубликовал видео перегрузи бронетранспортеров M113 для отправки в Украину.

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