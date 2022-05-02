В Україну вже їдуть американські гаубиці M777: Пентагон показав відео завантаження
Міністерство оборони США приступило до навантаження 155-мм гаубиць M777 для відправки в Україну. Пентагон опублікував відео, як знаряддя завантажують в транспортні літаки С-17.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Міноборони США.
"Морські піхотинці США і військові льотчики завантажують гаубиці M777, які прямують в Україну", - йдеться в коментарі до ролика.
Відзначається, що навантаження проводилося на транспортні літаки С-17 у квітні цього року на авіабазі March в штаті Каліфорнія.
.@USMC and @usairforce personnel load M777 Howitzers bound for Ukraine onto a C-17 Globemaster III at @March_ARB in April 2022. pic.twitter.com/lJfYPMLO4c— Department of Defense (@DeptofDefense) May 2, 2022
Нагадавши, 155-мм гаубиці M777 входять в новий пакет військової допомоги Україні. Крім того, в нього включені снаряди до них, артилерійські тягачі та інша техніка.
Зазначимо, раніше Пентагон опублікував відео перевантаження бронетранспортерів M113 для відправки в Україну.
Війна Росії проти України йде 68-й день. Про ситуацію на фронтах і в регіонах - у текстовому онлайні РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.
Перемога буде за нами! Слава Україні!