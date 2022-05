В Україну вже їдуть американські гаубиці M777: Пентагон показав відео завантаження

"Морські піхотинці США і військові льотчики завантажують гаубиці M777, які прямують в Україну", - йдеться в коментарі до ролика.

Відзначається, що навантаження проводилося на транспортні літаки С-17 у квітні цього року на авіабазі March в штаті Каліфорнія.

.@USMC and @usairforce personnel load M777 Howitzers bound for Ukraine onto a C-17 Globemaster III at @March_ARB in April 2022. pic.twitter.com/lJfYPMLO4c