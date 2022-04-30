Американские бронетранспортеры М113 уже едут в Украину, - Пентагон
Министерство обороны США приступило к погрузке бронетранспортеров M113 для отправки в Украину. Пентагон опубликовал видео, как машины перегружают на прицепы грузовиков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Минобороны США.
"Американские военные перегружают бронетранспортеры M113, направляющиеся в Украину, на прицепы грузовиков", - говорится в подписи к видео.
В Пентагоне отметили, что перегрузка происходит в Форте Stewart в штате Джорджия.
.@USArmy soldiers move M113 Armored Personnel Carriers bound for Ukraine onto truck trailers at @USAGStewartHAAF, Georgia. pic.twitter.com/P2cvS9bbE3— Department of Defense (@DeptofDefense) April 30, 2022
Напомним, ранее в Пентагоне сообщили об отправке в Украину новой партии военной помощи. Она прибудет в страну в ближайшие 24 часа.
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