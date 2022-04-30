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Американские бронетранспортеры М113 уже едут в Украину, - Пентагон

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Вашингтон, Суббота 30 апреля 2022 17:16
Американские бронетранспортеры М113 уже едут в Украину, - Пентагон Фото: американский бронетранспортер M113 (twitter.com/warchapter)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Министерство обороны США приступило к погрузке бронетранспортеров M113 для отправки в Украину. Пентагон опубликовал видео, как машины перегружают на прицепы грузовиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Минобороны США.

"Американские военные перегружают бронетранспортеры M113, направляющиеся в Украину, на прицепы грузовиков", - говорится в подписи к видео.

В Пентагоне отметили, что перегрузка происходит в Форте Stewart в штате Джорджия.

Напомним, ранее в Пентагоне сообщили об отправке в Украину новой партии военной помощи. Она прибудет в страну в ближайшие 24 часа.

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