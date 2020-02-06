В Украину едет глава МИД Дании

В Украину 6-7 февраля приедет с визитом министр иностранных дел Королевства Дания Йеппе Кофод. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прес-службу МИД Украины.

Отмечается, что 6 февраля планируется встреча министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко с министром Йеппе Кофодом.



По результатам встречи в 16:45 состоится совместная пресс-конференция министров.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 3 февраля приезжал в Киев для участия в восьмом заседании Стратегического совета высокого уровня Турция-Украина и проведении встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

РБК-Украина писало, что министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко 4 февраля во время визита в Чехию обсудил с премьер-министром Андреем Бабишем перезагрузку двустороннего политического диалога.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский совершит визит в Италию и Ватикан на этой неделе. Программой визита предусмотрена аудиенция главы государства с его Святейшеством Папой Франциском.