В Україну їде глава МЗС Данії

Кофод перебуватиме в Україні 6-7 лютого
В Україні 6-7 лютого перебуватиме з візитом міністр закордонних справ Королівства Данія Йеппе Кофод. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МЗС України.
Зазначається, що 6 лютого планується зустріч міністра закордонних справ України Вадима Пристайка з міністром Йеппе Кофодом.
За результатами зустрічі о 16:45 відбудеться спільна прес-конференція міністрів.
Раніше президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган 3 лютого приїжджав до Києва для участі у восьмому засіданні Стратегічної ради високого рівня Туреччина-Україна та проведенні зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.
РБК-Україна писало, що міністр закордонних справ України Вадим Пристайко 4 лютого під час візиту в Чехію обговорив з прем'єр-міністром Андреєм Бабішем перезавантаження двостороннього політичного діалогу.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський здійснить візит в Італію та Ватикан на цьому тижні. Програмою візиту передбачена аудієнція глави держави з його Святістю Папою Франциском.