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Пристайко и Бабиш обсудили перезагрузку политического диалога

Новости » Политика     04.02.2020 - 10:52
Пристайко и Бабиш обсудили перезагрузку политического диалога
Фото: Вадим Пристайко и Андрей Бабіш (twitter.com/VPrystaiko)

Пристайко начал визит в Чехию

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко обсудил с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем перезагрузку двустороннего политического диалога. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на страницу Пристайко в Twitter.

Пристайко начал визит в Чехию встречей с премьер-министром страны.

"Обсудили реализацию договоренностей с Владимиром Зеленским, достигнутых во время визита в Украину 11.2019, и "перезагрузку" двустороннего политического диалога. Имеем четкую поддержку и перспективы сотрудничества во многих сферах", - отметил украинский министр.

Пристайко и Бабиш обсудили перезагрузку политического диалога

Напомним, президент Владимир Зеленский после встречи с премьер-министром Андреем Бабишем заявил, что Украина и Чехия договорили о расширении военно-технического сотрудничества.

Бабиш в свою очередь заявил, что Чехия осуждает агрессию России на Донбассе и аннексию Крыма. Также в Чехии не видят другого варианта, чем восстановление суверенитета Украины мирным путем.

РБК-Украина также писало, что государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео в рамках визита в Киев встретился с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайком в пятницу, 31 января.

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