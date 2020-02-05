ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Зеленский посетит Италию и Ватикан на этой неделе

Новости » Политика     05.02.2020 - 18:36
Зеленский посетит Италию и Ватикан на этой неделе
Владимир Зеленский (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Зеленский совершит визит в Италию 7 февраля и 8 февраля посетит Ватикан

Президент Украины Владимир Зеленский совершит визит в Италию и Ватикан на этой неделе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Сообщается, что 7 февраля Зеленский совершит визит в Италию.

"Во время визита запланированы встречи главы государства с президентом Италии Серджо Маттареллою и премьер-министром Италии Джузеппе Конте", - говорится в сообщении.

Также 8 февраля состоится официальный визит Зеленского в Ватикан, программой визита предусмотрена аудиенция главы государства с его Святейшеством Папой Франциском.

"Состоится также встреча президента Украины с государственным секретарем Святого Престола Пьетро Паролином с участием секретаря по межгосударственным отношениям Святого Престола Пола Ричарда Галлахера", - сообщает Офис президента.

Напомним, на этой неделе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Киев для участия в восьмом заседании Стратегического совета высокого уровня Турция-Украина и проведении встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как сообщало РБК-Украина, Зеленский посетил с официальным визитом Турцию 7-8 августа. Кроме президента Турции, он также встретился со Вселенским патриархом Варфоломеем I. Они обсудили вопросы территориальной целостности Украины.

Украина не готова к возвращению Крыма, - представитель Зеленского Зеленский направил письмо главе КНР из-за ситуации с коронавирусом
Новости Украины Владимир Зеленскийофициальный визит
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь