В Украину едет глава департамента Госдепа США

В Украину приедет координатор Государственного департамента США по вопросам противодействия терроризму Нейтан Сейлс. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу посольства США в Украине.

По данным посольства, Сейлс посетит Киев 16 февраля, где проведет дополнительные встречи о сотрудничестве в сфере противодействия терроризму.

Отмечается, что 14 февраля Сейлс вместе с госсекретарем Помпео примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности и присоединится к круглому столу по вопросам безопасности человека в Сомали.

Ранее сообщалось, что трое представителей Комитета по вопросам внешних связей Сената США направляются в Украину для встречи с президентом Владимиром Зеленским. В Украину едут трое сенаторов США, демократ Крис Мерфи и двое республиканцев - Рон Джонсон и Джон Баррассо.

Отметим, США продолжат вводить санкции против России до возвращения Крыма Украине.

До этого Минфин США расширил санкции против России. В частности, под санкции попали организаторы незаконных выборов в оккупированном Крыму.