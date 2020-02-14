В Україну їде глава департаменту Держдепу США

В Україну приїде координатор Державного департаменту США з питань протидії тероризму Нейтан Сейлс. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу посольства США в Україні.

За даними посольства, Сейлс відвідає Київ 16 лютого, де проведе додаткові зустрічі про співробітництво у сфері протидії тероризму.

Зазначається, що 14 лютого Сейлс разом з держсекретарем Помпео візьме участь у Мюнхенській конференції з безпеки і приєднається до круглого столу з питань безпеки людини в Сомалі.

Раніше повідомлялося, що троє представників Комітету з питань зовнішніх зв'язків Сенату США направляються в Україну для зустрічі з президентом Володимиром Зеленським. В Україну їдуть троє сенаторів США, демократ Кріс Мерфі і двоє республіканців - Рон Джонсон і Джон Баррассо.

Зазначимо, США продовжать вводити санкції проти Росії до повернення Криму Україні.

До цього Мінфін США розширив санкції проти Росії. Зокрема, під санкції потрапили організатори незаконних виборів в окупованому Криму.