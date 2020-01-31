Фото: Морган Ортагус (wikimedia org U.S. Department of State)

Госдеп также призвал Россию прекратить агрессию на Донбассе

Соединенные Штаты Америки (США) продолжат вводить санкции против России до возврата Крыма Украине. Об этом в Twitter сообщила спикер Государственного департамента США Морган Ортагус.

В частности, Ортагус прокомментировала сегодняшние встречи госсекретаря Майка Помпео с украинским руководством.

"Мы будем продолжать вводить санкции против России до тех пор, пока она не вернет мир на Донбассе и не прекратит оккупацию Крыма. Наша поддержка с Украиной", - заявила она.

Напомним, ранее сообщалось, что Минфин США расширил санкции против России. В частности, под санкции попали организаторы незаконных выборов в оккупированном Крыму. Кроме того, в санкционный список попала компания Grand Service Express, которая является оператором пассажирских железнодорожных перевозок в Крым.

До этого сообщалось, что Канада расширила санкции против России за "выборы" в Крыму. Канадские власти отмечают, что санкции демонстрируют, что Канада и ее союзники "едины в своем осуждении аннексии Россией Крыма и проведения там осенью прошлого года незаконных выборов".