ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

США расширили антироссийские санкции

Новости » Политика     29.01.2020 - 21:24
США расширили антироссийские санкции
Коллаж РБК-Украина

Под санкции попали восемь человек и одна компания

Министерство финансов Соединенных Штатов в среду, 29 января, расширили список антироссийских санкций. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минфина.

Как сообщается, Управление по контролю за иностранными активами ввело санкции против восьми человек и одной организации в ответ на продолжающуюся агрессию России в отношении Украины и попытку оккупации Крыма.

"Действия ведомства, предпринятые в тесной координации с нашими международными союзниками и партнерами, подтверждают нашу неизменную поддержку восстановления свободных и справедливых демократических политических процессов в Крыму", - заявил секретарь Стивен Мнучин.

Отмечается, что санкции были введены против:

  • Юрия Гоцанюка, который является так называемым премьер-министром так называемой Республики Крым;
  • Михаила Развожаева, так называемого и.о. губернатора Севастополя;
  • Владимира Немцева - так называемого главы Законодательного собрания;
  • Сергея Даниленко, который является так называемым главой Севастопольской избирательной комиссии;
  • Лидии Басовой, которая является так называемым заместителем главы Севастопольской избирательной комиссии;
  • Екатерины Пырковой, которая является так называемым секретарем Севастопольской избирательной комиссии;
  • Екатерины Алтабаевой - так называемым член Совета Федерации РФ от Севастополя;
  • Александра Ганова, который является генеральным директором Grand Service Express.

Кроме того, в санкционный список была введена компания Grand Service Express, которая является оператором пассажирских железнодорожных перевозок в Крым.

Напомним, 28 января Министры стран-членов ЕС одобрили расширение списка санкций лиц, ответственных за подрыв территориальной целостности Украины. Список санкций теперь содержит 177 человек и 44 организации.

Украина и США будут сотрудничать по противодействию наркопреступности В ПАСЕ разрешили работать голосовавшим за аннексию Крыма делегатам РФ
Новости Украины Российская ФедерацияСоединенные Штаты Америки
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь