США расширили антироссийские санкции

Коллаж РБК-Украина

Под санкции попали восемь человек и одна компания

Министерство финансов Соединенных Штатов в среду, 29 января, расширили список антироссийских санкций. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минфина.

Как сообщается, Управление по контролю за иностранными активами ввело санкции против восьми человек и одной организации в ответ на продолжающуюся агрессию России в отношении Украины и попытку оккупации Крыма.

" Действия ведомства, предпринятые в тесной координации с нашими международными союзниками и партнерами, подтверждают нашу неизменную поддержку восстановления свободных и справедливых демократических политических процессов в Крыму", - заявил секретарь Стивен Мнучин.

Отмечается, что санкции были введены против:

Юрия Гоцанюка, который является так называемым премьер-министром так называемой Республики Крым;

Михаила Развожаева, так называемого и.о. губернатора Севастополя;

Владимира Немцева - так называемого главы Законодательного собрания;

Сергея Даниленко, который является так называемым главой Севастопольской избирательной комиссии;

Лидии Басовой, которая является так называемым заместителем главы Севастопольской избирательной комиссии;

Екатерины Пырковой, которая является так называемым секретарем Севастопольской избирательной комиссии;

Екатерины Алтабаевой - так называемым член Совета Федерации РФ от Севастополя;

Александра Ганова, который является генеральным директором Grand Service Express.

Кроме того, в санкционный список была введена компания Grand Service Express, которая является оператором пассажирских железнодорожных перевозок в Крым.