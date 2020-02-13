В Украину отправляется делегация Сената США

Фото: Сенат США (wikipedia.org)

В Украину едут трое сенаторов США

Трое представителей Комитета по вопросам внешних связей Сената США направляются в Украину для встречи с президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление законодателей, обнародованную на официальном сайте сенатора Криса Мерфи.

В Украину едут трое сенаторов США, демократ Крис Мерфи и двое республиканцев - Рон Джонсон и Джон Баррассо.

"Сейчас отношения США и Украины важны как никогда. Будущее Украины имеет значение для Соединенных Штатов, и мы должны убедиться, что Украина знает о том, что мы рассматриваем ее как стратегического союзника", - отмечается в заявлении.

Делегация отправляется в Киев для того, чтобы подтвердить поддержку Вашингтона.

Ранее сообщалось, что США продолжат вводить санкции против России до возвращения Крыма Украине.

До этого Минфин США расширил санкции против России. В частности, под санкции попали организаторы незаконных выборов в оккупированном Крыму.

Также сообщалось, что Соединенные Штаты Америки готовят новые санкции против "Северного потока-2", на тот случай, если Россия все-таки попытается достроить газопровод.