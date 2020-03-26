В Украину доставят около 200 тысяч тестов на коронавирус

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Медицинская помощь будет доставлена из Южной Кореи и Китая

В Украину ночью доставят 100 тысяч тест-систем полимеразной цепной реакции (ПЦР) для выявления коронавируса. Об этом в видеообращении сообщил президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина.

По его словам, также завтра должны доставить медицинскую помощь из Китая, которая станет уже второй для Украины.

"Ночью мы ожидаем из Южной Кореи самолет, который должен доставить 100 тысяч тест-систем ПЦР. Завтра - ждем прибытия из Китая около 200 тысяч специальных медицинских респираторов, защитные костюмы для врачей, 100 тысяч ПЦР-тестов, аппараты искусственной вентиляции легких, большое количество масок для аптек", - заявил президент.

Также он отметил, что по возвращению из Китая, после отдыха экипажа и отстоя, самолет сразу же отправится обратно за следующей партией помощи.

Звернення Президента України щодо запровадження надзвичайної ситуації. Володимир Зеленський закликав українців не плутати запроваджений Кабміном режим надзвичайної ситуації з режимом надзвичайного стану. Він наголосив, що обмежень конституційних прав громадян не буде. Крім того, Глава держави повідомив про прибуття впродовж наступної доби кількох нових медичних вантажів, до яких сумарно входитиме ще 200 тисяч ПЛР-тестів. Насамкінець Володимир Зеленський оголосив про те, що дав Прем’єр-міністру завдання розв’язати питання так званих VIP-палат. «У жодного політика чи бізнесмена в державних та комунальних лікарнях не буде кращих умов, ніж у звичайного українця», – наголосив Президент. Опубліковано Офіс Президента України Четвер, 26 березня 2020 р.

Напомним, ночью 23 марта в Украину прибыл первый самолет с медицинским оборудованием и медикаментами из Китая. В частности, первая партия содержала 250 тысяч быстрых тестов на коронавирус и другое медицинское оборудование.

Также РБК-Украина писало, что Зеленский обратился к правительству Китая с просьбой о предоставлении дополнительной помощи Украине для борьбы с коронавирусом.