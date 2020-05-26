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В Украину доставили более 71 тысячу защитных костюмов для медиков, - министр

Новости » Коронавирус     26.05.2020 - 01:46
В Украину доставили более 71 тысячу защитных костюмов для медиков, - министр
Фото: Максим Степанов (РБК-Украина)

Сейчас Минздрав обеспечивает доставку средств защиты до больниц

В Украину доставили более 71 тысячи защитных костюмов для медиков. На данный момент происходит доставка средств защиты в определенных медицинских учреждений.

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил в эфире программы “Свобода слова” на телеканале ICTV.

"71 254 костюма приехали и поставляются в больницы. Соответствующие предприятия Министерства охраны здоровья осуществляют эту развозку в конкретные определенные больницы", - отметил он.

Напомним, по словам Степанова, в Украине коронавирусом заболело более 4 тысяч медработников из-за того, что медицинская система не была готова к пандемии.

Как сообщало РБК-Украина, НАБУ проводит расследование тендера на закупку 71 тыс. защитных костюмов для медиков.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что лично будет контролировать закупки средств индивидуальной защиты, которые будет осуществлять Минздрав.

Также сообщалось, что в Министерстве здравоохранения заявили о разблокировании системы закупок.

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Автор: Надежда Собенко

Теги Новости Украины Максим СтепановКоронавирус
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