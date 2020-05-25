СБУ открыла дела против шести компаний из-за недобросовестных закупок во время пандемии

Фото: будівля СБУ (РБК-Україна)

В частности, открыли дела против компаний, которые не поставляли товары после получения денег

Служба безопасности Украины сообщила, что начаты уголовные производства против шести компаний, которые осуществляли недобросовестные закупки во время пандемии. Которые, в частности, не поставляли товары после получения денег.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Сегодня на селекторном совещании по противодействию распространению коронавируса обсуждали вопрос закупки средств индивидуальной защиты. Владимир Зеленский заявил, что будет держать это на личном контроле.

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что правительство поставило себе задачу обеспечить трехмесячный запас средств защиты медиков. В приоритете будут те поставщики, которые смогут поставить медсредства ближайшее время.

Вместе с тем, Служба безопасности Украины сообщила, что открыли дела против шести компаний, которые осуществляли недобросовестные закупки.

Напомним, Шмыгаль поручил создать трехмесячный запас средств для борьбы с коронавирусом.

Отметим, в Министерстве здравоохранения заявили о разблокировке системы закупок.

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Автор: Анастасия Рокитна