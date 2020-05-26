ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Україну доставили понад 71 тисячу захисних костюмів для медиків, - міністр

Новини » Коронавірус     26.05.2020 - 01:46
В Україну доставили понад 71 тисячу захисних костюмів для медиків, - міністр
Фото: Максим Степанов (РБК-Україна)

Зараз МОЗ забезпечує доставку засобів захисту до лікарень

В Україну доставили понад 71 тисячу захисних костюмів для медиків. Зараз відбувається доставка засобів захисту до визначених медичних закладів.

Про це міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив в ефірі програми “Свобода слова” на телеканалі ICTV.

"71 254 костюми приїхали і постачаються до лікарень. Відповідні підприємства Міністерства охорони здоров'я здійснюють цю розвозку в конкретні визначені лікарні", - зазначив він.

Нагадаємо, за словами Степанова, в Україні на коронавірус захворіло понад 4 тисячі медичних працівників через те, що медична система не була готова до пандемії.

Як повідомляло РБК-Україна, НАБУ проводить розслідування тендеру на закупівлю 71 тис. захисних костюмів для медиків.

Раныше президент Володимир Зеленський заявив, що особисто контролюватиме закупівлі засобів індивідуального захисту, які здійснюватиме МОЗ.

Також повідомлялося, що в Міністерстві охорони здоров'я заявили про розблокування системи закупівель.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Надія Собенко

Теги Новини України Максим СтепановКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся