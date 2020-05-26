В Україну доставили понад 71 тисячу захисних костюмів для медиків, - міністр

Фото: Максим Степанов (РБК-Україна)

Зараз МОЗ забезпечує доставку засобів захисту до лікарень

В Україну доставили понад 71 тисячу захисних костюмів для медиків. Зараз відбувається доставка засобів захисту до визначених медичних закладів.

Про це міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив в ефірі програми “Свобода слова” на телеканалі ICTV.

"71 254 костюми приїхали і постачаються до лікарень. Відповідні підприємства Міністерства охорони здоров'я здійснюють цю розвозку в конкретні визначені лікарні", - зазначив він.

Нагадаємо, за словами Степанова, в Україні на коронавірус захворіло понад 4 тисячі медичних працівників через те, що медична система не була готова до пандемії.

Як повідомляло РБК-Україна, НАБУ проводить розслідування тендеру на закупівлю 71 тис. захисних костюмів для медиків.

Раныше президент Володимир Зеленський заявив, що особисто контролюватиме закупівлі засобів індивідуального захисту, які здійснюватиме МОЗ.

Також повідомлялося, що в Міністерстві охорони здоров'я заявили про розблокування системи закупівель.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Надія Собенко