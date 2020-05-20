В Минздрав заявили о разблокировании системы закупок
Фото: Светлана Шаталова (facebook.com/moz.ukr)
В министерстве отметили, что в конце марта система закупок была парализована
В Министерстве здравоохранения заявили о разблокировке системы закупок. По состоянию на конец марта 2020 года система закупок была почти парализована.
Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова, передает пресс-служба Минздрава.
По ее словам, с апреля по май были разработаны и согласованы семь важных нормативно-правовых актов:
- Утверждены перечни лекарственных средств и медицинских изделий, которые будут закуплены за средства 2020 года.
- Внесены изменения в технические регламенты относительно медицинских изделий, упрощающие процедуры для более 600 стентов, эндопротезов и других медицинских изделий.
- На согласовании в ЦОИВ разработанный Минздравом проект постановления, который разблокирует закупки за средства 2017 года и позволит завершить практически потерянный проект трансплантологии и создание в Украине первого центра, где можно будет определять совместимость доноров для осуществления пересадок.
- На согласовании в ЦОИВ разработан Минздравом проект постановления о ежегодном отборе специализированных организаций.
- Проходит процедуру юстировки утвержден МЗ приказ о продлении срока действия свидетельств о регистрации лекарственных средств.
- В Министерство финансов Украины передано паспорта бюджетных программ.
- Разработан и ждет утверждения бюджетных паспортов приказ Минздрава о порядке выбора специализированных организаций, осуществляющих закупку лекарственных средств и медицинских изделий.
Ранее РБК-Украина писало, что в Верховной раде планировали рассмотреть вопрос согласования выделения Министерству здравоохранения средств государственного бюджета из фонда борьбы с коронавирусом для закупки аппаратов искусственной вентиляции легких.
Также сообщалось, что Минздрав в течение нескольких дней должен представить четкий план перерасчета финансирования второго этапа медицинской реформы.
Автор: Игорь Литвиненко