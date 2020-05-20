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В Минздрав заявили о разблокировании системы закупок

Новости » Общество     20.05.2020 - 17:42
В Минздрав заявили о разблокировании системы закупок
Фото: Светлана Шаталова (facebook.com/moz.ukr)

В министерстве отметили, что в конце марта система закупок была парализована

В Министерстве здравоохранения заявили о разблокировке системы закупок. По состоянию на конец марта 2020 года система закупок была почти парализована.

Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова, передает пресс-служба Минздрава.

По ее словам, с апреля по май были разработаны и согласованы семь важных нормативно-правовых актов:

  • Утверждены перечни лекарственных средств и медицинских изделий, которые будут закуплены за средства 2020 года.
  • Внесены изменения в технические регламенты относительно медицинских изделий, упрощающие процедуры для более 600 стентов, эндопротезов и других медицинских изделий.
  • На согласовании в ЦОИВ разработанный Минздравом проект постановления, который разблокирует закупки за средства 2017 года и позволит завершить практически потерянный проект трансплантологии и создание в Украине первого центра, где можно будет определять совместимость доноров для осуществления пересадок.
  • На согласовании в ЦОИВ разработан Минздравом проект постановления о ежегодном отборе специализированных организаций.
  • Проходит процедуру юстировки утвержден МЗ приказ о продлении срока действия свидетельств о регистрации лекарственных средств.
  • В Министерство финансов Украины передано паспорта бюджетных программ.
  • Разработан и ждет утверждения бюджетных паспортов приказ Минздрава о порядке выбора специализированных организаций, осуществляющих закупку лекарственных средств и медицинских изделий.

Ранее РБК-Украина писало, что в Верховной раде планировали рассмотреть вопрос согласования выделения Министерству здравоохранения средств государственного бюджета из фонда борьбы с коронавирусом для закупки аппаратов искусственной вентиляции легких.

Также сообщалось, что Минздрав в течение нескольких дней должен представить четкий план перерасчета финансирования второго этапа медицинской реформы.

Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новости Украины Министерство здравоохранения Украинызакупки
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