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НАБУ проверяет закупку правительством защитных костюмов по завышенным ценам

Новости » Общество     25.05.2020 - 20:05
НАБУ проверяет закупку правительством защитных костюмов по завышенным ценам
Фото: здание НАБУ (РБК-Украина)

В Минздраве отрицают обвинения

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) проводит расследование тендера на закупку 71 тыс. костюмов для медиков. Проверка началась после того, как Кабмин впервые нарушил собственные правила закупок в сфере здравоохранения.

Об этом сообщает Reuters.

Сообщается, что ведомство работает над расследованием о возможном злоупотреблении служебным положением после обращения одного нардепа.

Сейчас НАБУ не раскрывает никаких подробностей и объясняет, что разглашение информации может повредить расследованию.

Глава Государственного департамента медицинских закупок Украины Арсен Жумадилов обвинил правительство в нарушении процедур закупки и утверждает, что после возбуждения тендерных процедур костюмы привезли по завышенной цене.

Но в Министерстве здравоохранения отрицают эти обвинения.

Напомним, директора НАБУ Артема Сытника уличили в декларировании недостоверной информации.

Как сообщало РБК-Украина, НАБУ проводит обыски у служебных лиц "Укрзализныци" и представителей частных компаний.

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Автор: Виталина Благодатова

Теги Новости Украины НАБУправительство
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