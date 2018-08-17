Украинцы после запрета сообщения с РФ продолжат ездить через Беларусь, - эксперты

Эксперты полагают, что от запрета сообщения с РФ выиграют Беларусь и Молдова

После возможного полного запрета пассажирского сообщения с Российской Федерацией украинцы продолжат ездить туда через Беларусь. Об этом говорится в материале РБК-Украина "Границу на замок: к чему приведет запрет на пассажирское сообщение с Россией".

По мнению бывшего первого замминистра инфраструктуры Владимира Шульмейстера, запрет пассажирского сообщения с РФ приведет к убыткам для "Укрзализныци" и автоперевозчиков. Также он отметил, что такой запрет будет неудобным для украинцев, которые работают в России.

Он полагает, что после запрета украинцы начнут ездить в Россию таким же образом, как это произошло после запрета на авиасообщение.

"Украинцы, которые привыкли летать в Россию, начали летать через Беларусь транзитом. Сейчас 80% пассажиров на авиарейсах из Украины в Минск составляет транзит для дальнейших полетов в Россию… То есть после запрета на автобусное сообщение, те же самые автобусы, скорее всего, поедут в Россию через Беларусь", - уточнил Шульмейстер.

Но, по мнению эксперта транспортного рынка, бывшего заместителя министра инфраструктуры Александра Кавы, после закрытия границы официальные автобусные перевозки перейдут на нелегальное положение.

"Официально они станут заниматься нерегулярными перевозками, а, по сути, продолжат перевозить пассажиров, как и раньше", - уверен он.

Впрочем, ограничения могут быть на руку Молдове, считает Александр Кава.

"После того, как мы закрыли авиасообщение, в выигрыше осталась белорусская авиакомпания "Белавиа" и аэропорт Минска. Теперь, в случае прекращение железнодорожного сообщения, будут созданы условия для дополнительного заработка "Молдавским железным дорогам"", - подчеркнул Кава.

В то же время Шульмейстер допускает, что возможный мораторий может быть связан с запуском "поезда четырех столиц", который пройдет из Украины в Прибалтику через Беларусь.

"Это будет хорошей возможностью загрузить этот поезд. Украинцы будут ехать в Беларусь, а потом пересаживаться на другой транспорт, чтобы добраться в Россию", - предполагает он.

Напомним, ранее источники РБК-Украина сообщили, что запрет сообщения с Российской Федерацией может затронуть автобусные перевозки.

Кроме того, министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян отметил, что запрет на перевозки в Россию защитит украинцев от своевольных действий правоохранителей РФ и ФСБ.