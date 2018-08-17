В МИУ объяснили, зачем инициируют отмену поездов в Россию

Омелян отметил, что это вопрос защиты украинцев от своевольных действий правоохранителей РФ и ФСБ

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян пояснил, что отмена железнодорожного сообщения с Российской Федерацией (РФ) - это вопрос защиты украинцев от своевольных действий правоохранителей РФ и ФСБ. Об этом министр инфраструктуры заявил в эфире "5 канала".

По его словам, в условиях войны о любом нормальном сотрудничестве с Россией речи быть не может.

"Действия Украины должны быть жесткими и адекватными. Один из тех элементов, которые мы предлагаем правительству для утверждения, - отмена пассажирского железнодорожного сообщения. Я считаю, что таким путем мы обезопасим украинцев, которые все еще на собственный риск ездят в Российскую Федерацию от возможности быть похищенными или попасть в лапы ФСБ или других правоохранительных органов РФ. Мы видим, что эти случаи участились", - заявил министр.

Омелян также отметил, что "если мы воюем - нечего туда ездить".

Отметим, ранее Владимир Омелян анонсировал запрет на пассажирское сообщение с Россией.

"Мы рассматриваем сейчас закрытие железнодорожного сообщения с Москвой", - сказал он.

По информации РБК-Украина, министр рассчитывает добиться отмены не только железнодорожных, но и автобусных перевозок.

Впрочем, официально в Министерстве инфраструктуры возможном запрете не комментируют.

"Все сообщу после решения Кабмина", - заявил РБК-Украина Омелян.

Напомним, ранее "Укрзализныця" обнародовала информацию о доходах от сообщения с Россией. За первую половину этого года "Укрзализныця" получила 177,58 млн гривен от курсирования поездов в Российской Федерации и в обратном направлении.