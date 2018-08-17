Запрет сообщения с РФ может затронуть автобусные перевозки, - источники

Украина может запретить автобусное сообщение с Россией

Запрет транспортного сообщения с Российской Федерацией может затронуть автобусные перевозки. Об этом говорится в материале РБК-Украина "Границу на замок: к чему приведет запрет на пассажирское сообщение с Россией".

Отметим, 15 августа министр инфраструктуры Владимир Омелян в Facebook написал комментарий с намеком на возможные новые ограничения на пассажирские перевозки с Россией.

"Работаем. Сегодня подписал один исторический документ. В Москву будут только медведи ходить, как в старые добрые времена", - написал он.

Впрочем, Омелян отказался комментировать РБК-Украина возможный запрет.

"Все сообщу после решения Кабмина", - заявил он.

РБК-Украина из неофициальных источников стало известно, что ограничение может коснуться, не только ранее анонсированного запрета на пассажирское железнодорожное сообщение, но и автобусных перевозок. Причины для таких действий называются очевидные: война с РФ и риск для украинских граждан быть задержанными российскими спецслужбами.

В то же время, источники издания в Кабинете министров вчера сообщили, что в правительстве документ с предложением закрыть для железнодорожных сообщений границу с РФ еще не видели. В любом случае, принимать такое решение может только Кабмин.

Напомним, ранее Омелян объяснил, зачем в Украине инициируют отмену железнодорожного сообщения с Россией.

"Я считаю, что таким путем мы обезопасим украинцев, которые все еще ездят в Российскую Федерацию, от возможности быть похищенными или попасть в лапы ФСБ или других правоохранительных органов РФ. Мы видим, что эти случаи участились", - заявил министр.

Запрет пассажирского сообщения с Россией Омелян анонсировал еще 6 августа.

"Мы рассматриваем сейчас закрытие железнодорожного сообщения с Москвой", - сказал он.