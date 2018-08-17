Українці після заборони сполучення з РФ продовжать їздити через Білорусь, - експерти

Експерти вважають, що від заборони сполучення з РФ виграють Білорусь і Молдова

Після можливої повної заборони пасажирського сполучення з Російською Федерацією українці продовжать їздити туди через Білорусь. Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Кордон на замок: до чого призведе заборона на пасажирське сполучення з Росією".

На думку колишнього першого заступника міністра інфраструктури Володимира Шульмейстера, заборона пасажирського сполучення з РФ призведе до збитків для "Укрзалізниці" та автоперевізників. Також він зазначив, що така заборона буде незручною для українців, які працюють у Росії.

Він вважає, що після заборони українці почнуть їздити до Росії таким же чином, як це сталося після заборони на авіасполучення.

"Українці, які звикли літати до Росії, почали літати через Білорусь транзитом. Зараз 80% пасажирів на авіарейси з України до Мінська складає транзит для подальших польотів в Росію... тобто після заборони на автобусне сполучення, ті ж самі автобуси, швидше за все, поїдуть до Росії через Білорусь", - уточнив Шульмейстер.

Але, на думку експерта транспортного ринку, колишнього заступника міністра інфраструктури Олександра Кави, після закриття кордону офіційні автобусні перевезення перейдуть на нелегальне становище.

"Офіційно вони стануть займатися нерегулярними перевезеннями, а, по суті, продовжать перевозити пасажирів, як і раніше", - упевнений він.

Втім, обмеження можуть бути на руку Молдові, вважає Олександр Кава.

"Після того, як ми закрили авіасполучення, у виграші залишилася білоруська авіакомпанія "Бєлавіа" і аеропорт Мінська. Тепер, у разі припинення залізничного сполучення, будуть створені умови для додаткового заробітку "Молдавським залізницям", - підкреслив Кава.

У той же час Шульмейстер допускає, що можливий мораторій може бути пов'язаний з запуском "поїзда чотирьох столиць", який буде проходити з України до Прибалтики через Білорусь.

"Це буде гарною можливістю завантажити цей поїзд. Українці будуть їхати до Білорусі, а потім пересідати на інший транспорт, щоб дістатися до Росії", - припускає він.

Нагадаємо, раніше джерела РБК-Україна повідомили, що заборона сполучення з Російською Федерацією може торкнутися автобусних перевезень.

Крім того, міністр інфраструктури України Володимир Омелян зазначив, що заборона на перевезення в Росію захистить українців від свавільних дій правоохоронців РФ і ФСБ.