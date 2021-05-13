Украинцы задолжали за коммуналку почти 80 млрд гривен

Задолженность населения по оплате жилищно-коммунальных услуг за март сократилась на 3,3 млрд гривен. По состоянию на конец марта 2021 года долги составили 79,4 млрд гривен.

Напомним, начисления за жилищно-коммунальные услуги с учетом электроэнергии в марте 2021 года составили 22,9 млрд грн. Это на 46% больше, чем в марте прошлого года (15,7 млрд гривен).

По данным Госстата средние цены на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива в Украине за март 2021 года не изменились. Однако за последний год тарифы поднялись на 22,0%.