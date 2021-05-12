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Размер платежки за коммуналку за год вырос на 46%

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Украина, Среда 12 мая 2021 15:30
Размер платежки за коммуналку за год вырос на 46% Фото: размер платежки за коммуналку на год вырос на 46% (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Начисления за жилищно-коммунальные услуги с учетом электроэнергии в марте 2021 года составили 22,9 млрд грн. Это на 46% больше, чем в марте прошлого года (15,7 млрд грн).

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

Размер платежки за коммуналку за год вырос на 46%

По данным статистического ведомства, в марте 2021 года населением страны уплачено за жилищно-коммунальные услуги 26,9 млрд грн (117,7% начисленных за этот период сумм).

Задолженность населения по уплате за жилищно-коммунальные услуги составила 79,3 млрд грн, что на 2,8 млрд грн меньше, чем месяцем ранее (82,1 млрд грн).

По данным статистического ведомства, по состоянию на 31 марта задолженность населения за поставку и распределение природного газа составила 30,2 млрд грн, за поставку тепловой энергии и горячей воды - 28,7 млрд грн, за поставку и распределение электрической энергии - 7,8 млрд грн, за централизованное водоснабжение и водоотвод - 6,1 млрд грн, за управление многоквартирным домом - 5,4 млрд грн, за предоставление услуг по вывозу бытовых отходов - 1,1 млрд грн.

Напомним, по данным Госстата средние цены на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива в Украине за март 2021 года не изменились. Однако за последний год тарифы поднялись на 22,0%.

По данным опроса Центра Разумкова, в начале марта 2021 года подавляющее большинство (93%) граждан Украины считали, что тарифы на электроэнергию, газ и тепло для населения являются завышенными. Лишь 3% считают их оптимальными, а 0,4% заниженным.

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