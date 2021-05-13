Українці заборгували за комуналку майже 80 млрд гривень

Заборгованість населення по оплаті житлово-комунальних послуг за березень скоротилася на 3,3 млрд гривень. Станом на кінець березня 2021 року борги склали 79,4 млрд гривень.
Про це повідомляє Державна служба статистики України (Держстат).
За даними статистичного відомства, станом на 31 березня борги українців склали:
Нагадаємо, нарахування за житлово-комунальні послуги з урахуванням електроенергії в березні 2021 року склали 22,9 млрд грн. Це на 46% більше, ніж у березні минулого року (15,7 млрд гривень).
За даними Держстату середні ціни на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива в Україні за березень 2021 року не змінилися. Однак за останній рік тарифи піднялися на 22,0%.