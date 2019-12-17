Украинцы выразили свое отношение к легализации игорного бизнеса

Большинство украинцев (56%) выступают против легализации игорного бизнеса в стране. Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС, проведенного в начале декабря 2019 года.

По данным опроса, 19% респондентов поддерживают легализацию азартных игр, но при условии, что для этого будут отведены специальные игровые зоны или локализованные места. Полностью поддерживают легализацию игорного бизнеса 18% респондентов.

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Большинство (52%) граждан Украины негативно относятся к тому, что президент Владимир Зеленский одобряет легализацию игорного бизнеса. Положительное отношение к такой инициативе президента у 35% респондентов.

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По данным исследования, 62% респондентов знают, что на рассмотрении в парламенте есть несколько законопроектов по легализации игорного бизнеса.

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Полевой этап исследования Киевского международного института социологии прошел с 1 по 12 декабря 2019 года. Опрос проводился по всей Украине, за исключением оккупированных Россией территорий. В результате полевого этапа было собрано 2043 анкеты. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает: 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% - для показателей близких к 25%, 2,0% - для показателей близких к 12%, 1,4% - для показателей близких к 5%.

Напомним, по данным опроса фонда "Демократические инициативы" и КМИС в ноябре граждане Украины негативно воспринимали следующие инициативы президента Владимира Зеленского: решение ввести рынок земли сельскохозяйственного назначения и отменить мораторий на ее продажу (положительно - 24%, отрицательно - 58%, решение о приватизации крупных государственных предприятий (позитивно - 22%, отрицательно - 55%), решение легализовать игорный бизнес (положительно - 38%, отрицательно - 49%).

Отметим, министр финансов Украины Оксана Маркарова заявила, что легализация игорного бизнеса принесет Украине до 9 млрд грн.